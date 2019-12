Yaco Eskenazi no pasó por alto el último escándalo en el que se ha visto envuelto su amigo Gino Pesaressi, luego que fuera expuesto por Rodrigo González en curiosas situaciones con Korina Rivadeneira, durante un viaje de trabajo a Arequipa.

Al respecto, el exguerrero dijo que Pesaressi ha tomado de una manera muy cómica lo ocurrido, ya que, según cuenta, nada de lo dicho es cierto.

“He hablado con Gino, es mi amigo y se mata de risa con todo esto. Dice que no ha pasado nada, que es imposible porque cada uno está en lo suyo. Además, ella es una mujer casada”, dijo Yaco a Trome.

Asimismo, minimizó el hecho que Korina haya posado con la gorra del ex de Mariana Vértiz. “Si se puso o no el gorro, no puede ser motivo para romper un matrimonio, con eso no se puede asegurar que algo haya pasado", expresó.

"Hay que tener cuidado con lo que se dice, cada uno tiene derecho a opinar lo que quiere, pero se genera un ambiente feo en la familia. Además, no los han visto ni entrar ni salir de algún sitio, solo hay una foto donde se nota que le prestó un gorro y seguro que fue porque allí hace mucho frío”, agregó.