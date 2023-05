Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz son considerados una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo, pero como toda relación los actores han sostenido algunas diferencias y una de ellas quedó evidenciada mientras conducían el programa ‘Estás en Todas’.

El actor contó la curiosa anécdota que vivió junto a la modelo cuando acudieron a un local de comida durante uno de sus viajes a Estados Unidos, y es que su pareja se negó a hablar en español al momento de ordenar su pedido al mozo.

“Natalie estuvo pidiendo ‘quiero pins, milk, chicken and ‘pico re gaiou’. Yo la miro y le digo: ‘No sabes decir pico de gallo, tú sabes hablar castellano’. Ella me dijo que, si le decía pico de gallo, no la iban a atender. Entonces yo le dije: ‘Amorcito, ‘picou de gaiou’, tú sabes pronunciar perfectamente pico de gallo’”, cuestionó el exchico realiy.

Al oír la curiosa pronunciación de su pareja, Yaco no dudó en tildar de ‘ridícula’ a la madre de sus hijos por evitar hablar en castellano.

“Te juro que yo estaba en la cola mirándola y diciendo: ‘Qué habla está ridícula , porque no dice pico de gallo normal’”, señaló.

En su defensa, Natalie Vértiz aseguró que al estar restaurante de Estados Unidos sentía que debía tener un su acento muy marcado al hablar el castellano para que los meseros puedan entenderla.

“Pero es que estábamos en Estados Unidos, como que se mimetiza, vice, chesse, ‘pico re gaiou’”, indicó para luego agregar que su pareja se niega a hablar en inglés con las personas que manejan bien este idioma, por lo que ella tiene que asumir este rol.

“Yo estaba ayudando a pedir porque Yaco se pone rochoso en Estados Unidos y no quiere hablar con los cajeros, no quiero pedir nada”, añadió.





