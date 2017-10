Yaco Eskenazi: “No le cierro las puertas al reality ni a nada”

Yaco Eskenazi cuenta su experiencia en el programa 'Mi mamá cocina mejor que la tuya', que termina su primera temporada hoy a las 7 de la noche, por América TV, y opina sobre su futuro en el reality 'Esto es guerra'.

¿Cómo te has sentido en la conducción de Mi mamá cocina mejor que la tuya?

Estoy muy feliz por esta nueva etapa que ahora terminamos como líderes en sintonía. Con Ethel (Pozo) nos llevamos muy bien. Es una chica súper preparada y yo he aprendido muchas cosas de ella. Es una capa.

¿Habrá una segunda temporada del programa?

Sí. La nueva temporada que se viene estará bien bonita, con muchas sorpresas e invitados muy buenos, como Gisela (Valcárcel), quien tendrá de ‘hijo’ a ‘Choca’.

¿Ya te sientes afianzado en la conducción?

Espero que la gente me vea así. Yo estoy tranquilo y trato de aprender e ir creciendo. He tenido la suerte de que GV (productora) me pusiera de profesor a Joaquín Vargas para que me dé algunos tips.

¿Seguirás en el reality Esto es guerra el próximo año?

No tengo idea, pero no le cierro las puertas al reality ni a nada. Todo lo que venga tengo que aprovecharlo al máximo. Quiero hacer de todo (risas).

¿En el reality se viene el segmento ‘Guerrero Inka’?

Así es. Es un nuevo espacio donde verán cómo nos sacan la mugre (risas) y será pronto. Siempre innovamos.

¿Qué opinas de la pelea entre Rosángela Espinoza y Yahaira Plasencia en Esto es guerra?

Son circunstancias que escapan de las manos del programa. Los conflictos existen en todos lados y es una realidad, pero también uno tiene que ser más grande que sus problemas. ¿Si se excedieron? Sí.

¿Qué pasó con Laten corazones, que ibas a conducir con tu esposa, Natalie Vértiz?

No sé qué pasó con los proyectos que venían de México. Ojalá sea el otro año. En mis planes está trabajar con Natalie.

¿Qué otros proyectos se vienen para tu carrera?

Pasaré algunos castings de actuación en Colombia y veré cómo se desarrolla mi carrera.