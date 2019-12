Yaco Eskenazi confesó que prefiere no salir a la calle con el objetivo de no caer en la infidelidad como ocurrió, recientemente, con personajes públicos como Pedro Gallese, Pedro Loli y Christian Domínguez.

“Obvio (hay tentaciones). Yo no salgo a la calle, ¿para qué voy a estar en lugares donde sé que hay tentaciones?. Sí, uno tiene que evitar la tentación. Si te gusta jugar no vas a pasar por la puerta del casino”, indicó el exchico reality.

Agregó que tras conocer a su esposa, la modelo Natalie Vértiz, su vida cambió y dejó de ser poco “correcto” en las relaciones.

“Antes de conocer a Natalie Vértiz yo no era muy correcto. Con ella conocí el amor y el compromiso. Mi vida va a de acuerdo a eso, a cuidar la familia. Ojo que eso no me hace inmune, la vida es un carrera de largo aliento”, sostuvo.

EL CONSEJO DE YACO

Aconsejó a quienes están pasando por la disyuntiva de seguir o no con su matrimonio debido a que dejaron de amar a su cónyuge, lo mejor es la separación. En su caso personal, manifestó que está muy enamorado de su esposa.

“Yo estoy feliz con mi esposa, me muero por ella y no necesito nada más. Cada pareja tiene su propia realidad, tiene su propia historia. El matrimonio implica compromiso y el compromiso implica lealtad. Si una relación no funciona, si ya no quieres a tu esposa, sepárate”, expresó.

Yaco Eskenazi confiesa que no ha sido infiel durante su matrimonio