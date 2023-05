Durante la última emisión del programa ‘Mi mamá cocina mejor’, el conductor del programa Yaco Eskenazi llamó la atención de todos al ‘coquetear’ a la actriz Lucecita Ceballos , quien fue su invitada y estuvo en el papel de ‘Dalila’.

Junto a ella estuvo la actriz Brenda Matos, pues, ambas integrantes de ‘Al fondo hay sitio’ unieron fuerzas a fin de ganarle a Yahaira Plasencia y su madre Gloria, pero la colombiana protagonizó un particular momento con el esposo de Natalie Vertiz.

Todo inició cuando Lucecita se habría puesto nerviosa buscando los ingredientes mientras que Brenda se encontraba dando los primeros pasos para la papa rellena con sarsa criolla y crema de rocoto que les asignaron, pero al ir por los componentes tuvo dificultades. En ese momento, Yaco aprovechó para hacerle una broma: “No sé qué pasa con Dalila, no encuentra los ingredientes que están a simple vista”, empezó diciendo.

Ante ello, Lucecita Cevallos respondió: “Sí, qué raro, ¿no?”. Tras escucharla, el conductor acotó: “Creo que todavía despierto emociones en algunas personas porque estaba muy distraída (…) Dios mío, por si acaso estoy libre, tengo tiempo”.

Lucecita se puso aún más nerviosa y Ethel decidió interceder: “Se han olvidado de lo más importante porque él también tiene esposa. Así que no, el personaje no, no es el mismo”, añadió generando las burlas de todos.

