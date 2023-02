Melissa Paredes vuelve a desatar polémica al confesar por primera vez que no le gustan los futbolistas, pese a que estuvo casada varios años con Rodrigo Cuba, integrante del Sport Boys, con quien además tiene una hija.

La conductora de ‘Préndete’ brindó una entrevista exclusiva a Teledeportes de Panamericana donde terminó revelando que varias figuras del fútbol han intentado coquetearla ofreciéndole paseos e incluso viajes, sin embargo, no aceptó porque no le gustan los jugadores.

Todo empezó cuando el periodista Raúl Romero dejó pensativa a Melissa Paredes al preguntarle qué integrante de la selección peruana le parecía más atractivo. La modelo terminó revelando que solo consideraba buen jugador a Cristiano Ronaldo y que los futbolistas no son de su agrado.

“No me gustan los futbolistas. No sé qué me pasó, la vida es así”, señaló la influencer en clara referencia a su matrimonio con el ‘Gato’ Cuba.

Futbolistas coquetearon con Melissa Paredes:

En otro momento, Melissa Paredes también sorprendió al confesar que ha sido coqueteada por futbolistas que le ofrecieron viajes en su época de soltera.

“Varios me han tirado maíz y hasta me invitaron para viajar al extranjero. Hubo uno bien sinvergüenza que me dijo te invito a Lunahuaná (…) Otro me dijo ‘un shopping por el Jockey Plaza. Si te digo los nombres te mueres”, contó entre risas.