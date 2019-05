'El valor de la verdad': Xoana González se volverá a sentar en el sillón rojo de Beto Ortiz [FOTOS]

Luego de regresar a Perú tras levantarse la orden de captura y prisión efectiva que ordenó la Corte Superior de Lima por el delito de difamación, Xoana González se presentará este sábado en 'El valor de la verdad'.

Así lo anunció en sus redes sociales, donde envió un mensaje a todos sus seguidores. "Tranquila mis perrunas me asesoré con abogados antes. Ya la semana que viene voy a los programas que me inviten, quería un programa que pueda explicar largo y tendido cosas que nadie sabe. No me meteré en problemas", escribió en Instagram.

"Ya iré a todos lados y que me quieran invitar y ya dejar el tema tedioso q necesita seriedad y tiempo d explicar ya lo saqué d encima... ¡Obviamente aprendí, no estuve llorando un año y medio por las puras! No voy a hablar de más! Agradecería a los que insultan o se decepcionan o se rajan las vestiduras primero vean el programa y luego opinen", precisó.

La modelo argentina, quien había permanecido fuera del país y lejos de su esposo durante más de un año y medio por la demanda de Melissa Loza, se volverá a sentar en el sillón rojo de Beto Ortiz.

El origen de la demanda contra Xoana González data del año 2015, cuando aseguró en señal abierta que Melissa Loza había tenido una relación sentimental a escondidas con el conductor Raúl Romero.