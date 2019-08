Rodrigo Valle: "Amo a la Xoana de antes, pero no a la de ahora"

Disconforme. El fisicoculturista Rodrigo Valle no se guardó nada y arremetió contra su expareja, Xoana González. La modelo argentina retornó al Perú luego de estar más de un año en Argentina, tras ser deportada al perder el juicio por difamación que la modelo Melissa Losa emprendió en su contra.

Valle, en conversación con el diario Trome, señaló que su aún esposa está 'facturando' al no decir las cosas cómo realmente pasaron (respecto al fin de su relación).

"No está diciendo las cosas como son, pero dejaré que diga todo y cuando tenga tiempo diré la verdad", señaló.

SE ACABÓ

Sobre si aún siente amor hacia su aún esposa, Valle dejó en claro que Xoana ha cambiado mucho y la relación no es lo misma.

"Amo a la Xoana de antes, no a la de ahora", puntualizó.

¿Y LA GRATITUD?

Además, Valle dio detalles de lo que pasó cuando la argentina tuvo que salir de Perú y retornar a su país natal.

"Lo único que me recalca es el año y medio que no estuve con ella. Pero si hubiera estado allá, ella no volvía más a Perú", comentó.

Según dijo, él se encargó de hacer el "papeleo" y gracias a su apoyo, la modelo ha podido volver a nuestro país. "Fui el único que se ocupaba del caso, nadie más lo hacía. El único que se quedó peleando fui yo", enfatizó.

