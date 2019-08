Xoana González oficializó su divorcio de Rodrigo Valle: "Estamos legalmente separados"

Xoana González anunció que oficializó su divorcio de Rodrigo Valle el último lunes. La argentina agregó que tras su separación vía legal, ambos acordaron no ofrecer declaraciones a la prensa en torno a su sonado rompimiento matrimonial.

“Desde el lunes estamos divorciados y existe una cláusula donde no podemos hablar el uno del otro. Ya estamos legalmente separados, pero aún en dos meses nos darán el acta de la escritura del divorcio”, comentó la exchica reality a Trome.

La modelo indicó que no le ha cerrado las puertas al amor pese a haberse equivocado. Sin embargo, por ahora no tiene pretendientes. "Creo que causo miedo a los hombres y no se animan", indicó.

Vea también Fabio Agostino alborotó las redes sociales con foto desnuda en la isla de Gran Canaria

De otro lado, confirmó que será la protagonista de un reality que realizará el programa 'Magaly TV, La Firme' para encontrar a su príncipe azul.

En torno a su pareja ideal, la argentina indicó que prefiere a un hombre "que sea bueno y me haga reír, no me importa lo demás ni el físico. Que pase lo que tenga que pasar", expresó.