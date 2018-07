La justicia peruana determinó que Xoana González continúe con orden de captura y prisión preventiva de 1 año debido a que Melissa Loza le interpuso una demanda por difamación agravada a la modelo argentina, tras asegurar que mantenía una relación a escondidas con el conductor Raúl Romero . No obstante, Xoana González ha decidido pronunciarse tras el fallo con contundentes mensajes.

Vía Instagram, Xoana González culpó a los magistrados de no obedecer la ley y alegó que su caso “¡Es inconstitucional! ¡Es un delito! ¡Es hacer abuso de la ley!”.

Además mencionó en Instagram que en el Perú a las personas que tienen una deuda pendiente no se les envía a la cárcel, pero que en su caso no ha sido así, pues Xoana González alega que el juzgado se ha inventado una ley especialmente para ella y que básicamente es considerada una criminal.

Incluso Xoana González comentó que no tuvo un abogado de oficio, debido a que no se le informó a su domicilio real “Va contra la Contitución que no tengas defensa” , dijo en el video de Instagram .

Xoana González mostró su indignación en el texto que acompañó el video. “¡No se me respetó ni como persona! Mis derechos humanos, ¡Un asesino o violador tiene más derechos que yo!”

Los usuarios de Instagram están divididos, pues muchos le han comentado que mejor se quede en su país y que trabaje allá, mientras que otros esperan que Xoana González regrese al país.