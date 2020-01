No pudo ocultarlo más. Xoana González le confesó a Rodrigo González ‘Peluchín’ que fue su amor platónico tiempo atrás. ¿Cómo ocurrió? Todo empezó cuando el exconductor cuestionó a la argentina por el uso excesivo de Photoshop en sus fotografías.

Seguidamente, la exchica reality reconoció el empleo del editor y lejos de mostrarse fastidiada, sorprendió a sus seguidores y al propio ‘Peluchín’ declarando que fue su amor platónico.

“Me siento halagada hasta si me críticas. Me encanta tu forma de ser y como te dije una vez: ‘si fueras hetero te entro como agua al Titanic’. Eras mi amor platónico, hasta que ‘Cachito’ me dijo que no seré de tu gusto jamás”, escribió en Instagram.

En respuesta, Rodrigo González ‘Peluchín’ destacó que la admiraba por su amor a los animales además de ser una “loca genuina”.

“Ella me cae tan bien. Y es un ángel con los animales, loca genuina”, señaló ‘Peluchín’.

Xoana González