Xoana González anunció separación definitiva de Rodrigo Valle con desconsolado mensaje

¡Se acabó el amor! La argentina Xoana González escribió un extenso y desconsolado mensaje en Instagram dando a conocer su rompimiento matrimonial con Rodrigo Valle. Tras idas y venidas, la separación en esta oportunidad parecer ser "definitiva".

"Ambos estamos de acuerdo que es definitivo. De echo, ya me enteré que está viendo alquilar otro departamento, yo pensaba que primero íbamos a hablar pero bueno, está bien", afirmó la exchica reality.

Recordemos que la exintegrante de 'Combate' volvió de Argentina, donde estuvo un año tras la orden de detención que pesaba en su contra por haber difamado a Melissa Loza. Entonces, la pareja volvió a reunirse y parecía que había superado el tiempo y la distancia, pero no fue así.

Vea también J Balvin canta 'ending' de película japonesa e incursiona en el mundo del anime

"Desde hace meses donde me fue muy claro que a vivir conmigo a Argentina, él no se iría porque primero está él... la culpa fue mía de seguir forzando, él siempre fue claro, yo fui la que no quiso ver o escuchar", expresó.

Sin embargo, la amistad permanece pese al inminente alejamiento amoroso. "(Rodrigo) es un ser maravilloso, un ser de luz, vino a mi vida y me regaló una versión de mí, que había olvidado", precisó.

TE PUEDE INTERESAR: