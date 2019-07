Xoana González quiere dejar a Rodrigo Valle en el pasado y se borra tatuaje con fecha de su matrimonio

Quiere olvidar el pasado. Parece que la modelo argentina Xoana González desea dejar atrás todo rastro que le recuerde a su aún esposo Rodrigo Valle y por ello decidió retirarse el tatuaje que se hizo cuando se casaron en 2016.

En las historias que compartió a través de su cuenta de Instagram, se ve cómo la extranjera se somete a un procedimiento para borrar la corona que lleva tatuada en su pantorrilla y que lleva el mensaje "His Queen (su reina)" y la fecha 14-12-16 en la que contrajo nupcias con el fisicoculturista.

Xoana se despidió del tatuaje que se hizo al casarse. (Instagram) Xoana se despidió del tatuaje que se hizo al casarse. (Instagram)

Luego de anunciar su separación de Rodrigo Valle también en sus redes sociales. Xoana González solo ha comentado que la decisión fue tomada hace 10 días, de mutuo acuerdo.

La modelo también escribió que una de las razones de su divorcio fue porque cada uno quería dedicarse a sus propias cosas. Sin embargo evitó dar más detalles.

"Desde hace meses donde me fue muy claro que a vivir conmigo a Argentina no se iría porque en sus prioridades primero esta él, segundo él y tercero él (...) la culpa fue mía de seguir forzando, el siempre fue claro, yo fui la que no quiso ver o escuchar", escribió.