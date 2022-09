Ximena Hoyos participó hace algunos días en una competencia internacional de fisicoculturismo y se dio algunos minutos para contestar a quienes han criticado su físico en redes sociales . La ex ‘América Kids’ remarcó que hay quienes no conocen mucho de lo que exige el deporte al que se dedica.

La joven modelo difundió videos y fotos de su esbelta y fortalecida figura. No obstante, no faltaron quienes en vez de enaltecer sus esfuerzos, la criticaran por su físico.

“He leído muchos comentarios que de verdad me dan pena, tanta desinformación, diciendo cosas como “qué te pasó”, “malograste tu cuerpo”, en fin. Yo no les hago caso, pero me gusta que aprendan y para eso estoy, por eso les comparto mi preparación. Ese cuerpo no es para siempre, es solo para ese día. Como ven, ya no estoy así, personalmente tampoco me gusta, pero amo este deporte y lo acepto tal y como es”, mencionó.

Ximena Hoyos indicó que las personas no tienen por qué comentar acerca del cuerpo de otra, puesto que es “mi cuerpo, mis reglas”.

“Seguramente verán cambios físicos y no faltarán nuevamente los comentarios de “qué te pasó”, jaja, pero algo que tienes que grabarte en la mente es “mi cuerpo, mis reglas”, acotó

Con este comunicado, la influencer recibió muchos mensajes de apoyo de sus compañeros, que resaltaron el gran reto que conlleva este deporte. La mayoría de sus seguidores también la respaldaron y le dieron aliento, incluso mencionaron que es una referente en dicha disciplina por su dedicación.