En su página oficial de Facebook, la cantante Wendy Sulca lanzó un comunicado contando que un policía la atropelló en Chorrillos y que no asumió su responsabilidad en la cobertura por sus gastos médicos.

“El día 25 de junio de este año sufrí un accidente causado por el policía Rodolfo Zúñiga, quien me atropelló por accidente con su moto (Placa: EP4613) frente a la Escuela de Policías en Chorrillos, ocasionándome una contusión en ambas rodillas y un derrame articular”, relató Sulca.

“Luego del impacto, él dijo que se haría responsable de cubrir el tratamiento de mi recuperación. Hasta la fecha, solo ha hecho 1 depósito por la mitad del primer tratamiento, pues no ha depositado la segunda mitad ni ha querido asumir los gastos de terapias adicionales dado que la terapia inicial que se había prescrito no me ayudó a recuperarme”, agregó.

Wendy Sulca denuncia que policía la atropelló y que no se hace cargo de los gastos por su tratamiento médico. | Instagram

Para la conocida cantante, el integrante de la Policía Nacional del Perú y su actuación no solo significa el incumplimiento de su responsabilidad para con ella sino también “(está) deshonrando directamente su labor ética y moral como policía”.

Afectada tanto a nivel físico como emocional, la artista se disculpó con las personas, programas y promotores con quienes labora ya que debido a su estado de salud no ha logrado cumplir con sus compromisos pactados.

Finalmente, exigió justicia a las autoridades para con este agente y así lograr recuperarse del daño que le ocasionó.