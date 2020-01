No es fácil superar obstáculos, especialmente aquellos que afectan el autoestima. Así lo ha dicho en varias oportunidades Wendy Sulca, cantante que ha sido víctima de racismo a lo largo de su carrera y que hoy busca advertir a aquellas personas que estén pasando por lo mismo.

La artista, una de las figuras peruanas más populares en YouTube, se sumó a la campaña “Cómodos con nuestra piel”, una iniciativa de la marca Renzo Costa que busca acabar con la discriminación, promoviendo la inclusión y el orgullo hacia las diferentes identidades de los peruanos.

De acuerdo a su testimonio, personas la desalentaban por el color de su piel y porque no sabía hablar otro idioma. “Chola, no sabes inglés”, le decían a Wendy para desmotivarla a seguir con sus sueños. Afortunadamente, ella no hizo caso, pero todavía lucha contra los prejuicios del público.

A la campaña “Cómodos con nuestra piel” se han sumado también la cantante Susan Prieto, víctima de insultos por su contextura, y la actriz Javiera Arnillas, modelo y activista trans.

“La discriminación es uno de los enemigos más grandes del desarrollo y lamentablemente aún existen personas que se creen con derecho a agredir con mensajes llenos de odio a quienes no son iguales a ellos. Poder vivir tu identidad con orgullo y sin miedo es un derecho, por eso reafirmamos nuestro compromiso con la lucha contra la discriminación. #CómodosConNuestraPiel”, es el mensaje de Renzo Costa.

Víctima de ataques

Wendy Sulca ha denunciado en varias oportunidades haber sido víctima de discriminación y racismo. “Me enteré en la clase de computación que era famosa. Ahí fue donde me afectó, porque en Internet es donde te dicen cosas muy fuertes a partir de perfiles falsos. Hasta derramé lágrimas. Yo quería dejar de cantar, sentía que nadie me quería”, contó en una entrevista en enero de 2019.

La última vez que levantó su voz en protesta fue cuando se anunció su participación en el festival ‘Vivo X el Rock’. “Creo que lastimosamente siempre existe racismo en nuestro país y en muchos países. Hay mucha discriminación hacia mí simplemente por ser quien soy y por haber empezado cantando desde muy pequeña la música folclórica. Hay mucha discriminación hacia las personas que venimos de la sierra", dijo Wendy en entrevista a RPP.