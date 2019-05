'Yuca' tras denuncia de tocamientos indebidos: "Siempre he tenido una conducta intachable"

Enrique Espejo, más conocido como 'Yuca' , se encuentra en el ojo de la tormenta luego que la actriz cómica Clara Seminara lo acusara de tocamientos indebidos mientras ella trabajaba el año pasado en el programa 'El wasap de JB'.

Incluso, Seminara mencionó que sintió que Jorge Benavides apoyó a 'Yuca'. "No puedo expresar el asco, la indignación y la impotencia que aún siento. Tuve una reunión con el Sr. Benavides, su esposa y 'Yuca'. Sinceramente, sentí que lo defendían. Hasta lo justificaron diciendo: 'No lo hizo con esa intención'", mencionó la imitadora de Maricarmen Marín.

En diálogo con Perú21, el popular 'Yuca' se mostró sorprendido por la denuncia pública de la actriz cómica y negó tal versión.

"Me sorprende lo que me estás diciendo (por la acusación de Clara Seminara). Yo nunca he tenido problema de ese tipo, siempre he tenido una conducta intachable", sostuvo el cómico.

Sin querer dar más detalle, Enrique Espejo sostuvo que se encontraba grabando en 'El wasap de JB'.

PRODUCTORA SE PRONUNCIA

Karin Marengo , esposa de Jorge Benavides y productora ejecutiva del espacio humorístico 'El wasap de JB', también señaló que no se dio los tocamientos indebidos.

"Ni mi esposo ni yo vamos a permitir algo así. Sí nos reunimos con ella y con Enrique ('Yuca'), pero fue porque ellos estuvieron jugando de manos. Pero no hubo tocamientos indebidos", dijo a RPP.

TE PUEDE INTERESAR: