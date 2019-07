¡Vuelve el perro arrepentido! 'Flor de Huaraz' revela que el 'gringo Karl' le pidió retomar su relación

Katty Portella, más conocida como 'La Flor de Huaraz', y Carl Enslin, 'El gringo Karl', fueron una de las parejas más populares de la farándula local. El romance acabó luego de 10 años pero hoy, las circunstancias los vuelven a juntar.

Así lo reveló la cantante folclórica, quien en declaraciones a Trome contó que su exnovio le ha pedido retomar la relación pese a que en un inicio fue él quien decidió alejarse.

"Yo pensé que me estaba bromeando pero me dijo que no, que estaba solo. Hace más de un año que estamos separados y ha sido doloroso, pero igual su presencia me inquieta un poco", contó.

Flor de Huaraz confirmó que estará trabajando junto a su expareja en un circo durante la temporada de julio y que su actual novio, un joven venezolano de nombre Junior, no está contento con la situación.

Katty Portella y Carl Enslin terminaron su compromiso luego que ella revelara que uno de sus más profundos anhelos era constituir una familia. “Sí, es cierto que Carl terminó conmigo, se fue, me abandonó. Me sorprendió porque fue de un momento a otro, se fue a la casa de su hermano Werner por tres días porque lo habían operado de una hernia y cuando regresó me dijo que ya no seguíamos, que se iba con él para que le ayude a vender hamburguesas, que iban a poner su negocio”, declaró llorando en su momento la cantante.

Ella también denunció que "influenciado por el hermano", Karl se había llevado su carro, un equipo de soldadura y una computadora. Pese a ello, en aquel entonces manifestó que igual lo quería a su lado. "Lo perdonaría si regresa porque sé que me ama", dijo.