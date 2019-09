Al parecer el amor no acaba para líder de Son Tentación, Paula Arias, quien fue captada junto a su expareja, el futbolista Abel Lobatón.

En las imágenes de ‘Magaly TV, la firme’, muestra a la salsera y al exdeportista en un local nocturno departiendo de un agradable momento, donde también tuvieron gestos cariñosos.

Arias y Lobatón tuvieron una corta relación en 2016. Incluso estuvo a punto de convertirse en matrimonio. Sin embargo, la pareja se separó sin dar mayores detalles.

“A mí me gusta todo de Paula Arias. Sí hay planes de matrimonio, pero no voy a decir la fecha por el momento”, dijo en su momento el también ex de Melissa Klug.

Cabe precisar que, en mayo de este año, Paula Arias se separó de Tomás Medrano, padre de sus dos hijos, luego que se difundieran imágenes que revelaban la infidelidad de este.