"El valor de la verdad" EN VIVO ONLINE: Nicola Porcella se sentará por segunda vez en el sillón rojo

Una nueva edición del programa "El valor de la verdad" traerá como invitada, por segunda vez, a Nicola Porcella que hablará sobre el incidente con Angie Arizaga. El modelo se sentará en el sillón rojo de Beto Ortiz este sábado 23 de agosto y detallará todo sobre el escándalo que protagonizó con su ex pareja y cuyos videos fueron presentados por Magaly Medina en su programa "Magaly TV, la firme". El programa se emitirá a partir de las 10:00 pm y podrás verlo en vivo online a través de la señal digital de Latina.

“Beto, este sábado estaré contigo contando mi verdad”, se le escucha decir a Nicola Porcella en el video compartido por el conductor del segmento, Beto Ortiz, en su cuenta de Instagram.



En las imágenes se aprecia al exintegrante de los programas Esto es guerra y Estás en todas (de América TV) pasando por la prueba del polígrafo. Horas después, el propio Beto Ortiz compartió una foto en Instagram anunciando que el programa ya se había terminado de grabar. En la imagen se aprecia a Nicola Porcella sentado en el sillón rojo y con la mirada fija en la cámara.

En un segundo videoclip se logran ver algunas de las preguntas que se le harán a Nicola Porcella y tendrá que responder con la verdad.

Nicola, ¿agrediste a Angie (Arizaga) dentro de la discoteca?", se le escucha preguntarle a Beto Ortiz, a lo que Nicola Porcella responde: "No voy a culpar al alcohol (...) Que me prendió la 'mecha' a poner más 'machito', más 'sabroso' y no era la manera".



"¿Maltrataste a Angie saliendo de la discoteca?", consulta el periodista. Lo que dijo el modelo sorprendió: "Lo único que quiero, es pedirle disculpas a Angie. Sí, soy yo y sí volteo para decirle con***".



La última interrogante revelada en el avance fue: "Sigues enamorado de Angie". Nicola Porcella revela: "Me enamoré de ella como no me he enamorado de otra persona (...) Sin miedo a lo que me digan, Angie es quien llevaba los pantalones en la relación".

Esta no es la primera vez que Nicola Porcella participa en "El valor de la verdad" tras verse involucrado en un escándalo. En febrero pasado, pasó por el polígrafo luego que dos modelos denunciaron haber sido dopadas en la recordada 'Fiesta del terror.

¿CÓMO VER EL VALOR DE LA VERDAD EN VIVO ONLINE?

El polémico programa de Beto Ortiz regresó para develar los secretos más guardados de los personajes de la farándula peruana y puedes sintonizar “El valor de la verdad” todos los sábados a las 10:00 p.m. por Latina, pero si no tienes acceso a una TV, deja decirte que existen otras formas de ver este impactante programa.



Para ver el programa “El valor de la verdad” EN VIVO ONLINE puedes hacerlo desde tu dispositivo móvil en tres simples pasos y aquí te lo explicamos:



- Puedes hacer a través de la página web del canal, así que debes ingresar a www.latina.pe/tvenvivo o hagas clic en el botón "vivo" que está en la parte superior derecha de esta página.



- También puedes descargarte la APP de Latina que está disponible para los móviles Android o iOS.



- Si las opciones anteriores son muy difíciles para su acceso, entonces puedes hacerlo a través de YouTube, lo único que debes hacer es suscribirte al canal Latina.pe y sigue el playlist de “El valor de la verdad” que se actualiza cada semana.