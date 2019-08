Modelo Greg Michel aseguró que tuvo intimidad con Angie Jibaja

ACTUALIZACIÓN

El modelo Greg Michel se sentó en el sillón rojo del programa 'El valor de la verdad' para contar su secretos.

1.¿Filtraste una foto tuya desnudo para hacerte conocido?

Sí. VERDAD.

El modelo aseguró que lo hizo porque se encontraba desesperado porque no estaba bien económicamente. "Hasta he dormido en casas de amigo. Cuando se me fue el dinero comía una lata de atún por día", dijo.

2.¿Te acostaste con Angie Jibaja?

Sí. VERDAD.

"La conocí en un evento de foto. Jean Paul (Santa María) y ella estaban peleados. Ella mandó a su mánager para que me pida mi número", indicó el belga, quien era el mejor amigo del ex de la 'Chica de tatuajes'.

3.- ¿Has visto a Guty Carrera ponerse una media en los boxers?

Sí. VERDAD.

4.¿Fuiste el cupido de la relación entre Sheyla Rojas y Antonio Pavón?

Sí. VERDAD.

NOTA ORIGINAL

El valor de la verdad EN VIVO ONLINE con Greg Michel | Una nueva edición de “El valor de la verdad” traerá como invitado al modelo belga Greg Michel, quien contestará íntimas preguntas sobre su vida y carrera en el Perú, así como temas mediáticos de la farándula nacional y las parejas con las que estuvo.

El conductor del programa, Beto Ortiz, anunció la presencia del extranjero a través de su cuenta de Instagram. “Este sábado, belga para todo el mundo. El belga GREG MICHEL y su hilarante inventario del amor en varios idiomas. LE VALEUR DE LA VERITÉ”, escribió.

En el avance se da conocer una de las preguntas que responderá Greg en el sillón rojo. “¿Has visto a Guty Carrera ponerse una media en los boxers?”, se escucha decir a Ortiz.

Asimismo, le consulta si Milett Figueroa le hizo una escena de celos e incluso le “toqueteó” sus partes íntimas, a lo que él responde haciendo un gesto con las manos.

“Milett. Flavia. Stephanie. Benjamín. Guty. Nicola. Angie. La otra Angie. Claudia. George y un montón más... estarán en la punta de la lengua de “El Belga” Greg Michel en una edición realmente divertida de EVDLV”, publicó Beto Ortiz en Twitter.

“El valor de la verdad” de Greg Michel se transmitirá en todo el Perú este sábado 3 de agosto a las 10:00 p.m. a través de la señal de Latina.

¿CÓMO VER "EL VALOR DE LA VERDAD" EN VIVO ONLINE?

El polémico programa de Beto Ortiz regresó para develar los secretos más guardados de los personajes de la farándula peruana y puedes sintonizar “El valor de la verdad” todos los sábados a las 10:00 pm por Latina, pero si no tienes acceso a una TV, deja decirte que existen otras formas de ver este impactante programa.



Para ver el programa “El valor de la verdad” EN VIVO ONLINE puedes hacerlo desde tu dispositivo móvil en tres simples pasos y aquí te lo explicamos:



- Puedes hacer a través de la página web del canal, así que debes ingresar a www.latina.pe/tvenvivo o hagas clic en el botón "vivo" que está en la parte superior derecha de esta página.



- También puedes descargarte la APP de Latina que está disponible para los móviles Android o iOS.



- Si las opciones anteriores son muy difíciles para su acceso, entonces puedes hacerlo a través de YouTube, lo único que debes hacer es suscribirte al canal Latina.pe y sigue el playlist de “El valor de la verdad” que se actualiza cada semana.