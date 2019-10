Otra vez en el ojo de la tormenta. Fabio Agostini vuelve a generar polémica tras realizar un atrevido show subido de tono en una discoteca de Virú, La Libertad. Según imágenes compartidas de lo ocurrido en redes sociales, el espectáculo se salió de control cuando una joven, que subió al escenario para bailar con el modelo, hizo topless.

Pero eso no fue todo, el exchico reality mordió el busto de la muchacha. Inmediatamente, la seguridad de local retiró a la chica y la separó de Agostini, pues las cosas se salieron de control.

Pese a que algunos de sus amigos le pidieron detenerse, la muchacha, identificada como Lizet, decidió continuar y terminó sobrepasándose.

PIDE DISCULPAS

En conversación con medios de Virú, la joven dijo haber perdido el control de sus acciones y que todo fue “producto de la emoción”.

“Lo que pasó es mi responsabilidad, me emocioné e hice cosas que no debí hacer, producto del momento. Estoy arrepentida y pido disculpas al público”, señaló.

Además, la muchacha pidió no ser juzgada. “Por favor pido que no me juzguen ni me critiquen más, sé que me equivoqué y pido disculpas por eso”, finalizó.