El periodista mexicano Gustavo Adolfo Infante, que recientemente criticó a la comida cusqueña, se reafirmó en sus fuertes declaraciones contra la gastronomía peruana.

“Se ha hecho demasiado escándalo por eso, a mí no me puede gustar o no gustar la comida de Cusco (...) A mí no me gusta que coman cuy, me parece asqueroso y horrible que coman cuy, eso es todo”, declaró a América Hoy.

Luego quiso bajarle el tono a sus declaraciones y aseguró que no habló de Cusco, ni del Perú.

“Yo no hablé de Perú, ni de Cusco, hablé de dos platillos que no me gustan”, expresó.

En América Hoy, los conductores, Janet Barboza y Ethel Pozo, criticaron con dureza al periodista mexicano. Incluso Barboza pidió que se le impida el ingreso al país.

Como se recuerda, hace unos días se viralizaron las declaraciones del mexicano criticando la comida cusqueña.

“Yo voy a dar una declaración ahorita y no creo que, por eso, se vaya a romper la relación con el Perú”, advirtió el periodista mexicano durante la transmisión en vivo del programa ‘Sale el sol’.

“La comida del Cusco me parece asquerosa, porque comen cuy y ceviche negro. ¡No me gusta! Pero, por eso, no voy a tener un problema con Perú”, dijo.