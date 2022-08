La pareja de ‘Chikiplunes’ Katherine Prado y José Luis Ríos se presentó en ‘América Hoy’ para contar que se encuentran atravesando por momentos complicados en su relación. Pero, intentan salvar su unión, pues tienen una hija. Sin embargo, tras ser cuestionado sobre si aún ama a su esposa, ‘Chikiplum’ señaló que se siente “incómodo” y ahora quiere sentirse bien consigo mismo.

Ante ello, la esposa de ‘Chikiplum’ protagonizó un conmovedor momento al enterarse de que él ya no la ama.“Quiero estar tranquila... con o sin él, quiero estar bien. Yo lo amo, no tengo problemas en decirlo, tengo miedo en perder a mi familia, todo es complicado”, dijo entre lágrimas.

Ellos revelaron que han tenido muchas discusiones en los últimos meses, por lo que Katy Prado ‘Chikipluna’ hizo un mea culpa: “tengo mal carácter sí, pero qué hago, qué puedo hacer”.

Chikiplum y su esposa en América HOY

Por su parte, ‘Chikiplum’ dijo que no intenta lastimar a la madre de su hija: ”Para ser sincero, ni yo mismo sé si me amo, me siento mal, incómodo. Ahora yo pienso en mí, quiero sentirme bien conmigo mismo”, dijo el Chikiplum al responder si aún amaba a su pareja.

