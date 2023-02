Víctor Yaipén, líder y fundador de Orquesta Candela, no la pasa nada bien después de sufrir la amputación de sus dos pieras y su salud continúa de pendiendo de un trasplante de riñón.

El empresario de 66 años estuvo en un enlace con el programa “América Hoy” para dar detalles de su estado de salud tras sufrir complicaciones en sus riñones. Según precisó, es un momento crucial ya que este jueves 23 de febrero sabrá por fin si está apto para esta delicada cirugía que podría salvarle la vida.

Acompañado de sus hijos, Víctor Yaipén se mostró optimista frente a cámaras al revelar que hoy tendrá los resultados de la evaluación médica que determinará si puede ser sometido o no a un trasplante.

“Hoy me hacen el examen de si apruebo o no el cambio de riñón. Estoy pidiendo a Dios que me ayude y ojalá pueda pasar este examen”, comentó.

El músico sostuvo que va sometiéndose a aproximadamente 10 exámenes de un total de 13. En ese sentido, agradeció el apoyo de sus seguidores y pidió que sigan orando por su salud.

Víctor Yaipén habla de su estado de salud