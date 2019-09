Este 3 de setiembre, Federico Salazar celebra un año más de vida; sin embargo, Verónica Linares, su compañera de conducción de ‘América Noticias: Primera Edición’, olvidó esta fecha especial.

Verónica Linares fue consciente en los últimos minutos de la emisión del noticiero matutino, que era el cumpleaños de Federico Salazar y no ocultó su asombro.

“Es tu cumpleaños Federico Salazar, mátame, no merezco vivir”, dijo Verónica, notoriamente sorprendida y avergonzada.

La también escritora se disculpó públicamente con el esposo de Katia Condos y le ofreció un abrazo sincero. Federico Salazar solo atinaba a reír, ingenuo con la situación.

“Cómo va a ser tu santo”, dijo. Y luego agregó: “Federico perdóname”.

Silvia Cornejo también se mostró asombrada ante la situación y recalcó que cómo era posible que compartiendo más de 30 años juntos, la periodista olvidara el cumpleaños de Federico.

“Feliz cumpleaños Federico Salazar, no Verónica Linares. Trabajas más de 30 años al lado de Federico. Yo de Fede, le digo que no (la perdona). No lo puedo creer. Verónica está en schok”, dijo entre risas la conductora del bloque de espectáculos.