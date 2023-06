Melissa Klug continúa desatando reacciones tras confirmar que se convertirá en madre por sexta vez, fruto de su relación con Jesús Barco. Verónica Linares no fue ajena a esta noticia y sorprendió con un curioso comentario.

La conductora de ‘América Noticias’ no pudo ocultar su asombro al recordar que la ‘Blanca de Chucuito’ tendrá un bebé que será menor que su nieta Xianna, hija de Samahara Lobatón.

“ La nueva hija o hijo de Melissa va a ser menor que su nieta” , señaló la periodista bastante sorprendida. Ante ello, Ethel Pozo recordó que la empresaria se convirtió en abuela con apenas 37 años de edad.

“Es que Melissa es súper joven, tiene 39, ha sido una abuelita muy joven”, respondió la conductora de ‘América Hoy’.

¿Cómo reaccionó la mamá de Jesús Barco?

Melissa Klug reveló que no quería confirmar la noticia de su embarazo por pedido de su doctor, quien le recomendó no anunciarlo hasta las 16 semanas porque podría correr riesgo en su estado. “He tenido cinco hijos y lo mío es más riesgoso”, dijo la ex de Jefferson Farfán.

La ‘chalaca’ señaló que Jesús Barco está feliz con la llegada de un nuevo integrante de la familia. “Él me acompañó todo este tiempo y ya sabía lo que ambos estábamos buscando hace mucho”, mencionó.

La empresaria señaló que la madre del futbolista de Sport Boys está contenta con la noticia: “Mi suegra está feliz porque va a ser su primera nieta”, señaló.