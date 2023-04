Daniel Lazo continúa recibiendo una avalancha de críticas tras ser acusado de no pagar por más de nueve meses el alquiler del departamento donde reside, sin embargo, la deuda que el artista tiene con Rocío Chávez no sería la única.

La vecina del cantante ayacuchano usó las redes sociales para acusarlo de perjudicar a todos los propietarios del edificio tras negarse a pagar el servicio de mantenimiento que le corresponde a todos los residentes. La deuda ascendería a 11 mil soles.

“Yo siendo vecina del edificio te he visto en estado deplorable, haciendo el ridículo, hasta te expresabas de manera grosera en el chat de vecinos. Por lo menos el mantenimiento del departamento hubieras pagado si querías hacer bien las cosas, pero más de 11 mil en deuda solo en mantenimiento ¿eso es hacer bien las cosas?”, fue la denuncia de la mujer identificada como Dani Montenegro Chacón.

La presunta agraviada no dudó en arremeter en contra del ganador de ‘La Voz Perú’ al acusarlo de hacer uso del agua potable, ascensor, servicio del conserje, entre otros, sin pagar ni un solo centavo.

“¿Acaso no sabes cómo nos has perjudicado a nosotros? Por tu deuda se han dejado de hacer cosas por el bien común. (…) En pocas palabras has vivido hasta de nuestras costillas. (…) Hace rato debiste haberte ido y te quedaste viviendo a costillas de los demás”, añadió la presunta agraviada.





Daniel Lazo abandona departamento





Daniel Lazo publicó un video en Facebook para denunciar una serie de desperfectos que habían en el departamento que habitaba desde el 2018, por lo que dijo que finalmente lo abandonó.

“El departamento ya lo vamos a poner en proceso de devolución. Porque, obviamente, ya no puedo seguir viviendo en estas condiciones”, dijo.

“Aparecieron filtraciones y moho dentro dentro departamento, hace como dos años. Por contrato, el dueño del departamento tiene que hacerse responsable de las fallas del departamento (...) Me contacté con ella cuando empecé a notar el moho y las marcas en el techo, ella prometió mandar un técnico”, contó.