Vasco Madueño rompió su silencio para pronunciarse sobre las nuevas declaraciones de Guillermo Dávila, quien aseguró que su mayor anhelo es tener un acercamiento con él para rehacer sus vidas tras afrontar un proceso de paternidad.

El joven músico brindó una entrevista al programa “Magaly TV: La firme”, donde mostró una vez más su decepción al asegurar que el artista venezolano nunca buscó tener un vínculo con él fuera de cámaras.

“Yo no confío en él, desgraciadamente siempre me ha mentido y me sigue mintiendo. Hasta, incluso, siento que es una persona manipuladora, tóxica hacia mí, yo solo veo malas intenciones en él”, expresó Vasco, al señalar que las acciones del cantante se diferencia mucho de las cosas que dice públicamente.

El hijo de Jessica Madueño quiere dejar este tema atrás, por lo que le pide a Guillermo Dávila no hablar más de él.

“Ahora soy una persona menos ingenua, yo lo que quiero es ir para adelante y ya no quiero más este tema, ya no quiero hablar más de eso, yo lo que quiero es tener paz y este tema no me deja vivir en paz”, comentó.

En otro momento, Vasco Madueño aclaró que la decisión de no llevar el apellido del cantante fue únicamente de él, y que esta determinación se dio tras conocer en persona a Guillermo Dávila.

“No fue por terceros esa conclusión, yo la tomé porque justamente lo conocí en persona y no quise, siento que es una persona tóxica para mi vida, y es duro darse cuenta de eso”, sentenció.

