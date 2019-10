¡Dijo de todo! Vania Bludau estará hoy, junto a Karla Tarazona, en el sillón rojo de ‘El Valor de la Verdad’, para compartir con los televidentes impactantes pasajes de su vida personal. Según los avances del programa, la modelo hará polémicas revelaciones sobre su vínculo sentimental con algunos reconocidos futbolistas peruanos.

En uno de los videos promocionales emitidos por Latina, Beto Ortíz le pregunta a la modelo si fue ‘afanada’ por, nada más y nada menos, que el capitán de la Selección Peruana de Fútbol, Paolo Guerrero. La respuesta de Bludau dejó boquiabiertos a los internautas.

“Fue un chape inocente... No, no no, fue un verdadero chape (...) No sé si estaba con la novia, la brasilera (...) Veníamos ya en miraditas y sucedió”, reveló. Con estas declaraciones, Vania Bludau deslizó una posible infidelidad del futbolista a su entonces pareja Thaísa Leal.

Entre otras revelaciones, Bludau también revelará la clase de vínculo que tuvo con el también futbolista y ex de Melissa Klug: Jefferson Farfán. Esta sería la segunda vez que la joven modelo se anima a participar en el programa de Beto Ortíz.