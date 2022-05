La modelo Vania Bludau se comunicó con el programa “América Hoy” y dio su versión tras las declaraciones de Mario Irivarren en “Amor y Fuego”, quien reconoció que tiene problemas en el manejo de la ira y explicó su versión sobre las acusaciones de agresión de su expareja.

En conversación con la producción del programa de América TV, Vania también reconoció que está llevando terapia psicológica debido a que su reciente ruptura le costó mucho, ya que normalizó actitudes que no debió.

“Yo estoy clara que yo también necesito ayuda porque yo he normalizado actitudes. O sea, yo desde hace un mes estoy yendo a terapia porque he normalizado actitudes las cuales no debí normalizar”, contó Vania Bludau.

“Muchas mujeres por hacerse las salvadoras llegan a un punto de normalizar situaciones por la esperanza de que la persona cambie, ¿no? Y ya, y es verdad”, agregó la modelo.

Asimismo, la exchica reality también reveló que conversó con Mario Irivarren y él le dijo: “Gracias”, tras exponer la situación de violencia que vivió con el ex ‘combatiente’.

“A mi Mario me ha dicho gracias, Mario no me tiene rencor, no me tiene nada de eso porque siempre lo he querido ayudar y creo yo que esto le va a ayudar un poco más ¿no? A tener una relación a futuro mejor con quien sea que esté... O inclusive personal”, precisó.

