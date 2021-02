Vania Bludau se encuentra en Lima hace unas semanas y, el último lunes, el programa “Magaly Tv: La firme” la mostró al lado de su pareja, Mario Irivarren, y algunos amigos al sur de Lima.

Sin embargo, la modelo negó ser parte de una reunión, pero sí recalcó su mal uso de la mascarilla. “Me están llamando irresponsable por una fiesta que han visto este fin de semana donde nos estamos quedando y, en realidad, no he visto ninguna fiesta por mi parte”, señaló.

“Lo que tengo que mejorar es en el sentido de ponerme la mascarilla bien cuando estoy en la calle”, señaló. La exparticipante de “Esto es guerra” afirmó que en Miami (Estados Unidos), ciudad donde radica, no es obligatorio usar el cubrebocas.

Vania Bludau responde a sus detractores por usar mal la mascarilla

“Recuerden que en Miami, que es donde radico, no es necesario ponerse la mascarilla en la calle y pues tengo que acostumbrarme a eso, pero hago un mea culpa por eso y voy a ponerme correctamente la mascarilla”, afirmó.

Irivarren también la defendió y señaló que le ha llamado la atención a su pareja para que se coloque bien la mascarilla.

“Hay gobiernos que optan por no obligarte a usar mascarillas en la calle, ese en el caso de Miami... A veces (Vania Bludau) se la baja y se la quita, pero ya se disculpó y ya le hice su jaloncito de orejas para que salga siempre con mascarilla”, bromeó.

VIDEO RECOMENDADO

Tula Rodríguez confunde a Vania Bludau con Ivana Yturbe y se retracta

Tula Rodríguez confunde a Vania Bludau con Ivana Yturbe y se retracta