Vania Bludau revela los duros momentos que vivió por el hipotiroidismo: "Subí de peso casi doce kilos"

Todo un rato personal. Vania Bludau reveló los duros momentos que vivió como consecuencia del hipotiroidimo, enfermedad que se le diagnosticó hace algunos años y con la que convive.

En entrevista con 'Choca' Madros, la modelo contó que de un día para otro subió de peso de forma drástica y que pese a cuidarse con comida balanceada, esta tendencia no paraba.

"Estaba regia, normal, hacía ejercicio y chévere todo. Pero de un mes a otro subí de peso como loca. Subí como 10, casi 12 kilos. Me dio hipotiroidismo, hasta el día de hoy lo tengo, mi metabolismo dejó de funcionar, andaba deprimida todo el tiempo. Fue horrible". contó a América TV.

Esto afectó en su estado anímico debido a que también ve veía perjudicada en su trabajo como consecuencia de la enfermedad. Por aquella época fue duramente criticada por su peso tras aparecer en varios calendarios.

"Me sentía superdeprimida y muy mal. Comía normal, a veces no comía de loca, me pesaba todos los días y seguía subiendo. El estrés me causó eso", contó la exchica reality.