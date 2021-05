A fines del mes de abril del presente año, la modelo Vania Bludau contó a sus seguidores en redes sociales que se vacunó contra la COVID-19 en Estados Unidos. Ahora, la pareja de Mario Irivarren confirmó que recibió la segunda dosis.

A través de sus stories de Instagram, la modelo y exchica reality compartió detalles de su inoculación y cómo hizo para recibir la segunda dosis de la vacuna. Según dijo, la primera vez sintió un pequeño dolor en el brazo.

“Les cuento que me estoy yendo a poner la segunda dosis de la vacuna y estoy medio nerviosa porque la primera vez me dolió el brazo. Me dicen que la segunda duele un poco más”, dijo en sus stories de Instagram, antes de ir al centro de salud.

Tras aplicarse la segunda dosis de la vacuna, Vania respondió algunas preguntas de sus seguidores. Una fan le consultó porque no se aplicó la vacuna Johnson. “No estaba disponible, la habían suspendido por un tiempo, así que me tocó ponerme la Pfizer”, respondió

“Una opción que me dieron es de poder hacerme a los 28 días, pero también me dijeron que podía a los 21, así que hoy fue mi día 21 y me fui a poner la vacuna de la segunda dosis”, añadió en su mensaje.

De esta manera, Vania Bludau se suma a la larga lista de personajes conocidos de la televisión peruana que viajaron a Estados Unidos para vacunarse. Magaly Medina, Rosángela Espinoza, Jessica Newton, Viviana Rivas Plata, entre otros ya recibieron la vacuna contra la COVID-19.

VIDEO RECOMENDADO

Cristian Rivero se quiebra al contar que su mamá superó la COVID-19

“Yo soy Perú”: Cristian Rivero se quiebra al contar que su mamá superó la COVID-19