Tras los reveladores audios que mostró Evelin Jiménez Rojas, socia de Mario Irivarren, en los que se muestra a Vaina Bludau como una persona violenta, la modelo peruana salió al frente para defenderse.

En conversación con el director periodístico de Magaly Medina, la exintegrante de “Combate” no solo cuestionó las declaraciones de la empresaria, sino que además reveló más episodios de violencia por parte del exchico reality.

“Me ha ahorcado más de una vez. Las últimas fueron frente a amistades y eso ya fue el colmo de la vergüenza”, se lee en una de las conversaciones que Vania sostuvo con la amiga de su ex, las mismas que fueron difundidas por el programa de espectáculos.

En este diálogo, la influencer también le reveló a la socia de Irivarren que incluso le había pagado el psiquiatra a su expareja con tal de salvar su relación, pero terminó con él definitivamente al seguir notando actitudes violentas.

“Yo ya lo había normalizado, ese es el problema, porque siempre me decía que viene de traumas y peleas de su relación pasada, pero creo que nadie merece eso y por esa razón ya no quiero estar con él. Créeme que hasta el psiquiatra le pagué porque lo quiero, pero continuó igual y ya no puedo aguantar esas cosas”, se lee en el chat.

¿Qué dijo la socia de Mario Irivarren?

Evelin Jiménez brindó una entrevista para Amor y Fuego, para revelar más detalles de lo que habría ocurrido la noche en que Mario Irivarren habría agredido físicamente a Vania Bludau en una discoteca del Sur.

La empresaria difundió el audio de una tercera persona que afirma haber sido testigo de la discusión, un testimonio muy diferente a lo que contó la exintegrante de “Combate”, quien aseguró que Mario la había ahorcado frente a sus amigos.

“Creo que justo también estaban por ahí las amigas de Ivana (Yturbe) y él se puso a conversar con una de ellas, y la misma cantaleta. Me parece que ella baja a escuchar Daniela Darcourt y en una de las discusiones que tiene, ella le muerde el cuello a él”, se le oye decir a la testigo que ha preferido no revelar su nombre.

