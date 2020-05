Este domingo muchas personas no podrán celebrar el ‘Día de la Madre’ como se estilaba en años anteriores. Esto debido a la cuarentena impuesta en diferentes países a causa de la pandemia de coronavirus.

Una de ellas será Vania Bludau, quién anticipándose a esta importante celebración, quiso rendirle un homenaje a su madre debido a que no podrán celebrar juntas esta fecha ya que ella se encuentra en Estados Unidos junto a su hermano.

“Y cómo no extrañarte, si para mí lo eres todo. Y cómo no quererte, si de ti aprendo cada día. Y cómo no amarte, si me diste la vida ¿Y cómo hago ahora que no te podré abrazar por tu día? No lo sé. Mami diariamente me miro en el espejo y me quiero parecer más a ti, no solo físicamente sino también parecerme a esa alma tan hermosa que tienes. Los días pasan y no espero el momento de verte otra vez. Tenerte cerquita y por más que te sofoquen mis abrazos estate preparada porque no sé si pueda soltarte ¡Feliz día mami linda!”, escribió la modelo en su cuenta de Instagram.

Como se recuerda, hace solo unos días Bludau volvió a hacer noticia en nuestro país tras anunciar la cancelación de su boda con el abogado Frank Dello Russo. Esto luego que se conociera que ya llevaban algunas semanas separados.

La modelo; sin embargo, ha evitado entrar en detalles sobre las causas de este rompimiento. No obstante se conoció que- poco tiempo después de la separación- Dello Russo había creado una cuenta en la conocida red de citas, Tinder.

“Cuando tenga el tiempo y las ganas les aclararé muchas cosas (...) Recuerden que aún no hablo. Yo no hablo con el hígado. Yo hablo con el corazón”, fue lo único que compartió Bludau respecto a este tema.

VIDEO RECOMENDADO

Estás en todas: Sheyla Rojas se quebró tras pronunciarse sobre críticas en su contra (09/05/20)

TE PUEDE INTERESAR