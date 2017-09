Vania Bludau: "No existe persona que me corte las alas" [VIDEO]

Vania Bludau vive uno de los momentos más felices de su vida. La bailarina se encuentra participando en 'El gran show' y espera poder ganarse la copa. Sin embargo, esta participación ha puesto a prueba su relación con su novio.

Al referirse a la situación, ella manifestó: “En realidad no puedo dar detalles del tema... no sé que pasará. Lo que puedo decir es que estar en Perú junto a mi familia y hacer lo que más me gusta, que es bailar y trabajar en televisión, me hace feliz".

Bludau resaltó que comprende que su trabajo puede incomodar a Frank, su media naranka. Sin embargo, señaló que una pareja siempre debe desearte lo mejor.

“Ya he estado viniendo siempre a hacer programas y ese tipo de cosas, pero no sé hasta que punto mi pareja puede soportar eso", confesó.

"Como digo yo: No puedes estar con una persona que te frene de hacer lo que te gusta... Al contrario, debería ser alguien que te empuje a hacerlo porque te da más ganas de hacer las cosas bien”, expresó.

“Como les digo, no sé qué pasará. Tuve mi pasaje de venida aquí pero no de retorno. Esperó quedarme hasta las últimas y si Dios quiere, ganarme la copa. No existe persona que me corte las alas. De repente la única que puede hacerlo es mi mamá con un grito”, finalizó.