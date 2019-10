El tiempo le dio la razón y lo disfrutó sonriendo. Vania Bludau es una de las más felices tras la difusión del ‘ampay’ donde se ve a Christian Domínguez besando a la bailarina Pamela Franco, cuando solo unos días atrás todavía mantenía una relación estable de más de tres años con Isabel Acevedo.

La modelo no se perdió la última edición de ‘Magaly TV, la firme’, programa en el que se difundió el video completo donde se observa al cantante de la Gran Orquesta Internacional en actitudes cariñosa con su compañera de trabajo en la puerta de un conocido local nocturno de la Urbanización El Polo.

Así se lo hizo saber a sus seguidores a través de una filmación que subió a sus historias de Instagram, donde se ve cómo disfruta de lo acontecido junto a su madre y su hermana menor en la comodidad de una gran cama. “¡Las tres chismosas!”, se le escucha exclamar mientras graba cómo su familia se prepara para ver la supuesta deslealtad de Domínguez a Acevedo.

Pero no solo eso. Antes de la emisión del ‘ampay’, Vania le hizo saber a Magaly Medina que de ninguna manera se iba a perder su programa. “Magaly hoy te veo”, escribió en su cuenta de Instagram y adjuntó una caricatura de ella comiendo ‘canchita’.

NI COMO AMIGA, NI COMO AMANTE

Como se recuerda, Vania Bludau mantuvo una relación de varios años con Christian Domínguez y una vez finalizado el romance, denunció que el cantante no había sido sincero con ella. Se especuló que la modelo boliviana Jeannine González habría sido una de las varias aventuras del cantante.

“Cuando hay un momento donde alguien te quiere cambiar por otra persona es porque no funcionó. Yo traté de darle la oportunidad en el momento. Yo lo perdonaba sin que me pida disculpas por el temor de que se vaya”, contó en una oportunidad a América TV.

Incluso aseguró que Domínguez la visitó a su casa y le pidió retomar la relación pese a que mantenía un romance con Karla Tarazona, por aquel entonces con siete meses de gestación. Este hecho fue definitivo para descartarlo por siempre de su vida.

“Yo lo dejé entrar a mi casa, porque dije ‘caramba porque el señor va a tener un hijo, quiere librarse de karma’. Hablamos de la demanda anterior, me dijo que lo iba a quitar, que estaba hablando con su abogado, me dijo que no era feliz (...). Tengo las pruebas de que su amigo me escribe, tengo audio y todo, cuando él pactó la cita conmigo”, dijo a Latina.