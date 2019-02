Vania Bludau se despide de Legarda: "Gracias por ser el hombro que necesité" [FOTOS]

Está devastada. Vania Bludau es otra de las figuras de la farándula peruana que lamentaron la partida de Fabio Legarda , quien falleció producto de una bala perdida en Medellín.

La modelo utilizó su cuenta de Instagram para recordar el importante papel que tuvo el cantante colombiano cuando ella pasaba por un momento duro en su vida: su separación de su ahora prometido Frank Dello Russo en 2017.

Por aquel entonces, Vania se hizo muy cercana a Leslie Shaw y con ella solía salir a divertirse a conocidas discotecas limeñas. En una de esas reuniones, conoció a Legarda, quien había llegado a Perú para promocionar su nuevo sencillo junto a su amiga.

La dedicatoria de Vania a Legarda en Instagram.

"No importa cómo finalizó. Hoy no importa nada, sólo sé que no merecías irte de esta manera, gracias por ser tan espiritual y ser el hombro que necesité. Espero que veas los sunsets más hermosos desde el cielo Taramumbay", escribió la modelo tras compartir un emoji de una paloma blanca.

Cuando en su momento se le preguntó por Vania, Legarda solo tuvo elogios para la modelo. "Es una linda chica, tiene una vibra especial que la hace tan querida. Me gusta salir con ella porque nos reímos mucho", comentó cuando lo entrevistaron.