Vania Bludau descarta boda de lujo como la que habría exigido Sheyla Rojas: "No despilfarraré dinero"

Quiere un momento de ensueño pero sin abusar de los gastos. Vania Bludau se refirió a su matrimonio con el abogado estadounidense Frank Dello Russo, programado para el próximo año, y aseguró que apostarán por un evento privado, sencillo y significativo.

La modelo, ganadora de la última edición de 'Reinas del show', aseguró que no planea invertir una millonaria suma de dinero, tal y como habría planificado hacer Sheyla Rojas, según el testimonio de su exprometido, Pedro Moral.

"Así gastes un sol o un millón es la misma situación. Soy de las personas muy simples, no me llena de felicidad el oro y el moro, prefiero algo bonito y significativo. No he hablado de precios, pero sé que es un gasto, pero tampoco voy a despilfarrar el dinero", declaró a Trome.

Vania reveló que junto a su pareja tienen como prioridad comprar un departamento en lugar de invertir 130 mil dólares, precio que según Pedro Moral, la 'leona loca le exigió invertir.

"Eso son más de 400 mil soles, ¡ala miércoles! No, eso es mucho", opinó Vania, quien asegura que prefiere preocuparse porque "las fotos salgan lindas y disfrutar la fiesta comiendo, tomando y bailando".

Además, descartó invitar a demasiados personajes de la farándula porque tiene pocos amigos en el mundo del espectáculo y solo pretende tener en la celebración entre 100 y 150 invitados. "​Tampoco pienso invitar a todo el mundo para hacer volumen, solo estarán las personas que han compartido mi relación y vida, nada de 400 o 500 personas, con 100 o 150 es suficiente para la familia y los amigos. Ya hice mi lista, pero a veces borro a alguien y después lo vuelvo a poner", contó la modelo entre risas.