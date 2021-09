La modelo Vania Bludau no fue ajena a las críticas del jurado en torno a su presentación en “Reinas del show”, por lo que decidió responder tras saber el puntaje que había obtenido por su performance.

“Mi baile fue más que todo coreográfico a comparación de las otras chicas que han tenido muchas cargadas, así que no sé. También depende de lo que el jurado está buscando, esta vez no había algo en sí sobre lo que debíamos hacer”, manifestó a la prensa.

“Yo me siento conforme con mi presentación, siempre se puede decir que pudo salir mejor porque siempre se puede, pero está bien, estoy feliz y tranquila. Me han dado un pop, yo soy más de género latino”, añadió.

Por otro lado, también se refirió a las declaraciones de Tilsa Lozano, quien dijo que la había encontrado en el norte del Perú durante un viaje en la última semana. Según explicó, su travesía ya estaba programada y no interfirió en sus ensayos, pues tenía el permiso correspondiente.

“Yo creo que se han guiado por eso en la puntuación, pero nada que ver. Yo había pedido permiso antes que empezara la temporada porque ya estaba planificado, me fui con mi pareja y aparte me fui a celebrar un mesecito más con él. En fin, si se han basado en eso, pues que pena y si no ya está”, acotó Bludau.

“Yo en ningún momento me he ocultado, he estado poniendo mis historias tal cual y el día que empecé a ensayar también, tal cual”, agregó la modelo, quien logró mantenerse en el programa con todas las competidoras.

