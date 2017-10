Vania Bludau no cree que 'Chabelita' le prohibiera a Christian Dominguez bailar en 'El gran show' [VIDEO] La modelo duda que el cumbiambero no participe en el reality por una lesión y, sobre los rumores de que su pareja habría influido en esta decisión, dijo: "Conociéndolo, no creo que nadie le pueda prohibir nada".

Vania Bludau no cree que 'Chabelita' le prohibiera a Christian Dominguez bailar en 'El gran show' (USI) Vania Bludau no cree que 'Chabelita' le prohibiera a Christian Dominguez bailar en 'El gran show' (USI) Vania Bludau no cree que 'Chabelita' le prohibiera a Christian Dominguez bailar en 'El gran show' (USI)