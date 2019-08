Vania Bludau confesó que vivió romance con Legarda:"De él me llevo buenos recuerdos"

La ganadora de la última edición de 'Reinas del Show', Vania Bludau reveló que conoció al cantante colombiano Legarda cuando vino a promocionar la canción que él grabó junto a la regaetonera Leslie Shaw.

De hecho, fue Leslie Shaw quien los presentó. La reggaetonera y Vania Bludau coincidieron porque participaron en el programa “El gran show” de Gisela Valcárcel., contó Bludau en una entrevista con el programa 'En Boca de Todos'.

Durante el tiempo que salieron, Vania Bludau y Legarde compartían algunas fotografías en sus redes sociales. Sin embargo, la modelo explicó por qué no dieron el siguiente paso en la relación. “Salimos pero no se dio como relación porque él estaba viviendo en Colombia y yo viajaba a Miami y Lima. Por eso no se concretó nada”, comentó.

También indicó que “fue muy duro” conocer la noticia de la muerte de Legarda, de quien tiene muy buenos recuerdos por el trato que recibió de él cuando eran salientes, "yo solamente me llevo de él buenos recuerdos", apuntó.

