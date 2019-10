Las explosivas revelaciones de Vania Bludau en el programa ‘El Valor de la Verdad’ han puesto en la mira a futbolistas y figuras de la farándula. Uno de ellos, es el exchico reality Gino Pesaressi, con quien confesó haber tenido un vínculo cuando este aun era pareja de Mariana Vértiz.

“¿Le fue infiel Gino Pesaressi a su expareja contigo?”, le preguntó Beto Ortíz. Ella asintió y el polígrafo confirmó que su respuesta era verdad. La modelo no se sintió muy contenta con lo ocurrido, pues dijo sentirse muy arrepentida. “Soy mala amiga”, señaló.

“Son cosas de las que me arrepiento, momentos en los que simplemente no he pensado. Yo sé, como mujer, que no me gustaría que me pase lo mismo. Después de que sucede es que me pongo en los zapatos de la otra persona”, explicó.

Actualmente, Gino Pesaressi y Mariana Vértiz ya no mantienen un vínculo sentimental. En abril de este año, la pareja confirmó el fin de su relación por motivos ajenos a una infidelidad. “Teníamos muchas diferencias en cuanto a tiempo, trabajos, cosas por el estilo. Ahorita como amigos nos llevamos mucho mejor”, dijo en ese entonces la hermana de la exreina de belleza Natalie Vértiz.