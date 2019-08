Vania Bludau asegura que se casará en el 2020 y que quiere convertirse en madre

Enamoradísima. La modelo Vania Bludau contó sobre sus próximos planes de matrimonio con su novio Frank Dello Russo y sobre la ilusión que le hace convertirse en madre tan pronto contraiga nupcias.

En una entrevista a Trome, Bludau contó que tienen previsto casarse en nuestro país el próximo año pues, todo el 2019, lo tiene organizado para realizar viajes.

"Estábamos indecisos, pero ya mi novio me dijo que se quiere casar en Perú, le gusta mucho nuestro país, me dice: ‘Quiero que mi familia conozca tu cultura’. Cuando termine ‘Reinas del show’, me quedaré unos días más para ver un ‘wedding planner’", comentó.

La ex combatiente, además, contó que desea tener hijos pronto y bromeó al respecto. "Claro, apenas me case, es más, cuando ya esté por casarme iré practicando, quiero tener hijos al toque".



La joven contó que confía que está segura que su unión será para siempre y ve en su pareja como "el hombre de su vida".

Bludau retornó a nuestro país para participar en el programa 'Reinas del Show'. En 2018 sorprendió a todos sus fans al anunciar su compromiso con su novio norteamericano.