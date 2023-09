Vanessa Terkes se pronunció por primera vez sobre su vínculo con el alcalde de San Martín de Porres, Hernán Sifuentes, luego de que el programa ‘Magaly TV: La Firme’ difundiera un ‘ampay’ donde ambos protagonizan apasionados besos.

En diálogo con América TV, la actriz negó que tenga una relación con el burgomaestre. Asimismo, dejó en claro que ambos son solteros por lo que el beso no tendría nada de malo.

“Fue un beso, un pico. Fuimos al cumpleaños de una amiga. El soltero y yo soltera, creo que no hay que darle explicaciones a nadie”, manifestó.

Al ser consultada por los supuestos talleres de arte que habría dictado en la comuna de San Martín de Porres, Vanessa Terkes aseguró que sólo apoyó como imagen.

“No tendría ningún problema en decirlo, estoy diciendo que no lo he hecho porque no he dictado ningún taller. Yo he apoyado a la municipalidad en el tema de difusión”, sostuvo la artista, quien ha decidido radicar un tiempo en el extranjero.