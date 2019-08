Vanessa Terkes quiere olvidar a George Forsyth: "Las puertas del amor están abiertas"

Vanessa Terkes ya no quiere volver a recordar lo que vivió con su aún esposo, el alcalde de la Victoria, George Forsyth , a quien denunció por presunta agresión psicológica.

La actriz nacional aseguró que poco a poco va superando los "malos momentos" y restó importancia a las recientes declaraciones de Forsyth al señalar que la demanda en su contra quedó infundada.

" La verdad que no estoy enterada de los chismes. Esos temas no los veo yo, sino la abogada. Si me llegó como chisme a mí, pero son temas legales, estoy contenta, estudiando, trabajando y aunque quieras borrarme esa sonrisa, no me la vas a quitar", declaró la actriz.

Aunque se separó después de ocho meses de matrimonio, Vanessa Terkes señaló que sigue creyendo en el amor y lo que pasó con su expareja no la va a detener para que siga avanzando en sus actividades."Las puertas al amor están abiertas", indicó.

Por si fuera poco, la actriz se animó a ver el lado positivo a su otrora romance con George Forsyth. "Estos momentos de crisis terminan ayudándote, yo siempre he ayudado, pero no sabía que me gustaba tanto", manifestó.