Terkes sobre Forsyth: "No puedo probarlo, pero él nunca lo negó, que había estado con prostitutas colombianas"

Vanessa Terkes hizo una fuerte revelación del alcalde de La Victoria George Fortysh en torno a su vida nocturna y al ampay que protagonizó en Magaly TV La Firme en una reunión al lado de un grupo de personas.



"Es algo que no puedo probar pero él nunca lo negó, que había estado con prostitutas colombianas en un karaoke... lo veo saliendo en este rollo en este programa y él me dice: ¿no entiendo que te pasa? Ese día me desplomo y yo no tenía idea porque el me manejaba entre sí y no", precisó.



Tras la denuncia por violencia psicológica que Vanessa Terkes impuso contra su aún esposo George Forsyth , la actriz descartó tener algún interés económico. "En mi denuncia en ningún momento pido un centavo, no me interesa su dinero".

Terkes dio a conocer en entrevista con Milagros Leiva que el alcalde de La Victoria cambió luego de la campaña política. "Él era lindo, con todo el mundo era una buena persona. Caminé con él por todos los barrios, era lindo con la gente. Luego de la campaña, era otra persona".

En su labor diaria, la actriz indicó que abrió una oficina propia para no interferir con el trabajo del alcalde de La Victoria y manifestó que no utilizó recursos de la comuna en sus actividades de labor social. "La Municipalidad de La Victoria nunca me dio ni un sol, no me gusta eso", enfatizó.

En la conversación con la periodista, la protagonista de telenovelas indicó que además del mal trato que recibió de George Forsyth, los celos también estaban presentes. "Habían celos de ambas partes, él era muy celoso y yo también empecé a sacar esa parte de mí".