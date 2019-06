Esto dijo Sujetka Val Terkes tras denuncia de su madre contra George Forsyth

Luego de la denuncia que Vanessa Terkes interpuso a George Forsyth por maltrato psicológico, la hija de la actriz, Sujetka Val , prefirió mantenerse al margen de este problema.

El programa 'Válgame Dios' se contactó por teléfono con Sujetka, pero ella expresó que, por ahora, guardará silencio.



"Ahorita no estoy dando ningún tipo de declaraciones. Disculpa. No voy a opinar nada. Si me sigues preguntando te voy a colgar y no quiero parecer irrespetuosa, pero es que ahorita no quiero decir nada al respecto", sostuvo la hija de Vanessa Terkes.

En otro momento, Sujetka Val aseguró que le brindará todo su apoyo a su madre: "claro", dijo ante la pregunta de la reportera.

Recordemos que Vanessa Terkes contó en el noticiero ATV Noticias que George Forsyth le pidió que no revelara a su familia la orientación sexual de su hija.

