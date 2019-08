Vanessa Terkes asegura no guardarle rencor a su aún esposo George Forsyth

Renovada. Vanessa Terkes asegura estar feliz y haber superado el mal momento a causa de su separación con el alcalde de La Victoria, George Forsyth, a quien denunció por violencia psicológica.

La actriz comentó que se siente contenta y mejor que ayer, dedicada a sus proyectos, entre el trabajo y los estudios. “Hoy en día soy más fuerte que ayer y así voy a seguir. Estoy contenta, trabajando, estudiando, haciendo mis cosas y esta sonrisa no me la van a quitar. Hay cosas en la vida que pasan, hoy soy fuerte, me valoro mucho más, tengo ganas de comerme al mundo”, dijo en una entrevista a Trome.

Además, para evidenciar el buen momento que pasa, Terkes afirmó no guardar rencor a nadie. Cuando fue consultada sobre si su corazón está tranquilo y sin rencores, ella apuntó que está enamorada de la vida y de volver a empezar. Sin rencores.

Sobre el episodio de violencia que asegura haber pasado al lado de su esposo, Vanessa instó a aquellas mujeres que sufren de maltrato a no quedarse de brazos cruzados. "Que denuncien, busquen ayuda, sobre todo psicológica y lo más importante es Dios. Las mujeres somos fuertes", comentó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: